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Declaración conjunta de los presidentes de Panamá y Alemania desde el Palacio de las Garzas

El presidente de la República Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, llegó este lunes a Panamá para una visita oficial. Fue recibido en el Palacio de las Garzas por el mandatario José Raúl Mulino, quien destacó que es la primera visita de un presidente alemán al país en los últimos 75 años, “y eso es un hecho importante que me llena de orgullo porque es una forma de ir fortaleciendo nuestras relaciones bilaterales y también el rol de nuestro país en la Unión Europea.