Panamá Nacionales -  25 de marzo de 2026 - 19:08

No subirán el pasaje: Gobierno y transportistas acuerdan mantener tarifas

Gobierno y transportistas acuerdan no aumentar el precio del pasaje a los usuarios y buscan alternativas ante el alza del combustible.

Transportistas no subirán el pasaje

Transportistas no subirán el pasaje

ATTT
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Gobierno de Panamá y los gremios del transporte público y de carga acordaron no aumentar las tarifas a los usuarios, pese al incremento en el precio internacional del petróleo.

La decisión se dio tras una reunión de alto nivel encabezada por la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, junto a representantes del sector transporte.

Sin aumento en el pasaje

Las autoridades fueron claras en que:

  • No está en discusión subir tarifas
  • Se busca proteger a los usuarios
  1. Se mantendrá el servicio sin afectar su calidad

“Estamos buscando una solución para no afectar al resto de la población”, afirmó Montalvo.

Buscan alternativas ante crisis del petróleo

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El Ejecutivo, liderado por el presidente José Raúl Mulino, trabaja en una solución temporal para mitigar el impacto del alza del combustible, considerada una situación externa que afecta a nivel global.

Como parte del acuerdo:

  • Transportistas presentarán datos sobre consumo de combustible
  • El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) realizará análisis técnicos
  • Se busca una propuesta consensuada antes del 1 de abril

Sector transporte respalda decisión

Representantes del sector destacaron la voluntad del Gobierno de trabajar en conjunto. Jorge Dimas Collado, de la Cámara Nacional de Transporte de Panamá, aseguró que se buscan mecanismos para enfrentar el alza sin trasladar el costo al usuario.

Por su parte, Dorina Pérez señaló que el objetivo es proteger a los panameños que dependen del transporte colectivo, selectivo y de carga.

Los transportistas del interior, representados por Elpidio Batistas, coincidieron en que el objetivo es evitar que el aumento del combustible afecte directamente a los usuarios.

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