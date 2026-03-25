No subirán el pasaje: Gobierno y transportistas acuerdan mantener tarifas

El Gobierno de Panamá y los gremios del transporte público y de carga acordaron no aumentar las tarifas a los usuarios, pese al incremento en el precio internacional del petróleo.

La decisión se dio tras una reunión de alto nivel encabezada por la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, junto a representantes del sector transporte.

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Sin aumento en el pasaje

Las autoridades fueron claras en que:

No está en discusión subir tarifas

Se busca proteger a los usuarios

Se mantendrá el servicio sin afectar su calidad

“Estamos buscando una solución para no afectar al resto de la población”, afirmó Montalvo.

Buscan alternativas ante crisis del petróleo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2036946408998047899&partner=&hide_thread=false Autoridades del Gobierno Nacional y representantes de diversos gremios de transporte público de pasajeros y de carga se reunieron este miércoles para abordar sobre el impacto en Panamá del alza del petróleo, acordando que no habrá aumento de tarifas a usuarios y consumidor final.… pic.twitter.com/9xsAiS08Cx — Telemetro Reporta (@TReporta) March 25, 2026

El Ejecutivo, liderado por el presidente José Raúl Mulino, trabaja en una solución temporal para mitigar el impacto del alza del combustible, considerada una situación externa que afecta a nivel global.

Como parte del acuerdo:

Transportistas presentarán datos sobre consumo de combustible

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) realizará análisis técnicos

Se busca una propuesta consensuada antes del 1 de abril

Sector transporte respalda decisión

Representantes del sector destacaron la voluntad del Gobierno de trabajar en conjunto. Jorge Dimas Collado, de la Cámara Nacional de Transporte de Panamá, aseguró que se buscan mecanismos para enfrentar el alza sin trasladar el costo al usuario.

Por su parte, Dorina Pérez señaló que el objetivo es proteger a los panameños que dependen del transporte colectivo, selectivo y de carga.

Los transportistas del interior, representados por Elpidio Batistas, coincidieron en que el objetivo es evitar que el aumento del combustible afecte directamente a los usuarios.