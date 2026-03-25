Panamá Nacionales -  25 de marzo de 2026 - 11:59

Dos hermanos condenados injustamente por homicidio: 28 años después, la mujer aparece viva

Dos hermanos fueron condenados por homicidio hace 28 años, pero una certificación indica que la supuesta víctima está viva.

Dos hermanos condenados injustamente por homicidio

Dos hermanos condenados injustamente por homicidio

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Un caso que ha generado indignación en Panamá vuelve a salir a la luz: dos hermanos fueron condenados a 14 años de prisión por el supuesto homicidio de una mujer que, según una certificación oficial, estaría viva. Los mismos, fueron trasladados de la Joya al Centro Penitenciario El Renacer.

Condena de hermanos bajo cuestionamiento

De acuerdo con familiares, los hermanos cumplieron condena por un crimen que ahora es puesto en duda, luego de que el Tribunal Electoral emitiera una certificación en la que consta que la presunta víctima figura como viva en sus registros.

“Clamamos justicia”

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Eloísa León, hija de uno de los condenados, alzó su voz para exigir una revisión del caso. “Clamamos justicia”, expresó, señalando que la familia ha vivido por años con las consecuencias de una condena que consideran injusta. Otra familiar indicó que incluso existen versiones de allegados de la supuesta víctima que aseguran que la mujer sigue con vida.

28 años después, mujer aparece viva tras condena por homicidio

El hecho se remonta a casi tres décadas, lo que añade mayor complejidad al proceso judicial y abre interrogantes sobre:

  • La investigación original
  • Las pruebas presentadas
  • El proceso judicial que llevó a la condena

¿Qué podría pasar ahora?

Con esta nueva certificación, el caso podría ser objeto de revisión judicial, lo que abriría la puerta a posibles:

  • Recursos legales
  • Reapertura del caso
  • Revisión de la sentencia
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