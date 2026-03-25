Dos hermanos condenados injustamente por homicidio: 28 años después, la mujer aparece viva

Un caso que ha generado indignación en Panamá vuelve a salir a la luz: dos hermanos fueron condenados a 14 años de prisión por el supuesto homicidio de una mujer que, según una certificación oficial, estaría viva. Los mismos, fueron trasladados de la Joya al Centro Penitenciario El Renacer.

Condena de hermanos bajo cuestionamiento

De acuerdo con familiares, los hermanos cumplieron condena por un crimen que ahora es puesto en duda, luego de que el Tribunal Electoral emitiera una certificación en la que consta que la presunta víctima figura como viva en sus registros.

“Clamamos justicia”

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2036615366370017588?s=20&partner=&hide_thread=false Justicia exigen los familiares de dos hermanos que fueron condenados a 14 años de cárcel por el supuesto homicidio de una mujer, sin embargo, obtuvieron una certificación de que la supuesta víctima se encuentra con vida. pic.twitter.com/dh4B80qUPJ — Telemetro Reporta (@TReporta) March 25, 2026

Eloísa León, hija de uno de los condenados, alzó su voz para exigir una revisión del caso. “Clamamos justicia”, expresó, señalando que la familia ha vivido por años con las consecuencias de una condena que consideran injusta. Otra familiar indicó que incluso existen versiones de allegados de la supuesta víctima que aseguran que la mujer sigue con vida.

28 años después, mujer aparece viva tras condena por homicidio

El hecho se remonta a casi tres décadas, lo que añade mayor complejidad al proceso judicial y abre interrogantes sobre:

La investigación original

Las pruebas presentadas

El proceso judicial que llevó a la condena

¿Qué podría pasar ahora?

Con esta nueva certificación, el caso podría ser objeto de revisión judicial, lo que abriría la puerta a posibles: