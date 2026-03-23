Desde 1997: mujer fallecida aparece como viva en el padrón electoral

El Tribunal Electoral de Panamá se pronunció ante la controversia generada por el caso de una mujer que aparece como activa en el registro electoral, pese a que circulan versiones de que habría fallecido años atrás.

En un comunicado oficial, la entidad aclaró que no existe registro de defunción de la persona en cuestión, ni por parte de autoridades competentes ni por familiares.

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Registro de la mujer se mantiene sin acta de defunción

El Tribunal Electoral explicó que actúa bajo el principio de legalidad, por lo que una persona permanece en el padrón electoral mientras no exista un acto formal que modifique su estado civil.

“Una persona aparece en el registro electoral mientras no exista un documento oficial que certifique su defunción”, indicó la institución. “Una persona aparece en el registro electoral mientras no exista un documento oficial que certifique su defunción”, indicó la institución.

Asimismo, detalló que en caso de no haberse inscrito la muerte, corresponde realizar el trámite ante el Registro Civil, presentando la documentación correspondiente. Una vez completado este proceso, la actualización en el sistema es automática.

Caso genera dudas tras versión de desaparición

De acuerdo con la información conocida, la mujer habría sido reportada como desaparecida desde el 15 de diciembre de 1997, sin que se lograra comprobar científicamente su fallecimiento.

Incluso, se informó que en su momento se realizó un proceso judicial por su supuesta muerte violenta, sin que se lograra acreditar el deceso. Por este caso, tres personas cumplen condena en el centro penitenciario La Joya.

Registro reciente reaviva el caso

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Según una certificación emitida el 2 de enero de 2026 por el propio Tribunal Electoral, la mujer se habría presentado el 14 de diciembre de 2022 para renovar su cédula, lo que reactivó las interrogantes sobre su situación.

Presentan denuncia penal

Este lunes, el abogado Eliecer Plicett, junto con la defensa de los tres detenidos, presentó una denuncia penal por la supuesta desaparición de Marisol Barría. Los juristas sostienen que la mujer habría reaparecido en 2022 y posteriormente volvió a desaparecer, lo que añade mayor complejidad al caso.