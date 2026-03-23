Caso Snowland: ACODECO logra la devolución de 4 mil dólares por presunta estafa

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia ( ACODECO ) informó que, tras las denuncias relacionadas con el evento Snowland Panamá, ha logrado la devolución de B/.4,548.57 a favor de los consumidores afectados.

El director nacional de Protección al Consumidor, Saúl Jaramillo, explicó que, gracias a una estrategia institucional orientada a la defensa efectiva de los usuarios, 27 familias recuperaron su dinero y se impusieron las sanciones correspondientes a la empresa responsable.

La entidad detalló que se recibieron un total de 31 quejas en el Departamento de Decisión de Quejas; de estas, 27 ya fueron resueltas. El proceso aún no concluye, ya que se mantienen cuatro quejas en trámite que suman B/.808.68, las cuales continúan su curso administrativo.

Jaramillo señaló que, tras una investigación de oficio, se verificó la veracidad de la publicidad para determinar las afectaciones. El caso Snowland Panamá generó gran atención pública en diciembre de 2025, luego de que varios asistentes denunciaran que la experiencia no correspondía con la publicidad difundida en redes sociales.

Asimismo, anunció este lunes la imposición de una multa de B/.15,000.00 al agente económico "Bar y discoteca una flor" por publicidad engañosa en el caso.

Según los testimonios, parte del material promocional habría sido elaborado mediante herramientas de inteligencia artificial (IA), generando expectativas que no fueron cumplidas durante la actividad.