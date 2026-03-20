Acodeco investiga gasolineras por presunto "juega vivo" al precio del combustible

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia ( Acodeco ) inició procesos administrativos contra varias estaciones de combustible tras detectar irregularidades en la venta de gasolina y diésel.

Según la entidad, durante operativos de verificación se identificaron al menos tres estaciones que colocaban letreros indicando que no contaban con gasolina de 95 octanos o diésel, cuando en realidad sí disponían del producto. Estas prácticas fueron calificadas como engañosas y contrarias a los derechos de los consumidores.

Posible “juega vivo”: Acodeco pone la lupa sobre gasolineras en Panamá

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2035052168823095522?s=20&partner=&hide_thread=false La Acodeco ha reforzado los operativos tras detectar algunas anomalías en tres estaciones de combustible, tales como letreros indicando que no tenían disponible gasolina de 95 octanos o diésel y era falso, por lo que abrieron un proceso administrativo que podría conllevar multas… pic.twitter.com/T0tmSgoT6R — Telemetro Reporta (@TReporta) March 20, 2026

La Acodeco advirtió que las estaciones involucradas podrían enfrentar sanciones económicas de hasta 25 mil balboas, dependiendo de la gravedad de las faltas comprobadas. Los procesos administrativos ya fueron abiertos y se mantienen en fase de investigación.

La entidad informó que ha intensificado los operativos de fiscalización en estaciones de combustible a nivel nacional, con el objetivo de garantizar transparencia en la comercialización y evitar abusos contra los usuarios.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad relacionada con la venta de combustible.