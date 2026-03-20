MiBus suspende rutas paralelas al Metro de Panamá y ajusta horarios de corredores

El sistema de transporte MiBus anunció la suspensión de dos a tres rutas paralelas al Metro de Panamá, como parte de una serie de ajustes operativos para reducir costos ante el alza del combustible.

La medida no afectará las rutas troncales ni alimentadoras, aunque sí implicará recortes en algunos tramos dentro de corredores, especialmente en horarios de menor demanda.

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Ajustes en el Corredor Sur y rutas que se mantienen por necesidad

Las autoridades aclararon que se mantendrán algunas rutas por su importancia estratégica, como las que conectan sectores como Pacora, Chilibre y Costa del Este con el centro de la ciudad, debido a la falta de alternativas directas de transporte público.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2035046318616326354?s=20&partner=&hide_thread=false “Hemos decidido que los buses que van a estar en la calle van a ser los buses con mayor eficiencia con el uso del combustible, es decir, aquellos buses gastones de combustible los vamos a parar y vamos a priorizar el uso de los vehículos que tienen un mejor rendimiento”, Carlos… — Telemetro Reporta (@TReporta) March 20, 2026

Entre los cambios más relevantes está la reducción de frecuencia en rutas largas que utilizan corredores con peaje, como el Corredor Sur, principalmente fuera de horas pico.

Estos ajustes aplicarán en el horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., periodo en el que se registra menor demanda en comparación con las horas punta.

Llamado a usar el Metro

De acuerdo con datos de la empresa, menos de 20 rutas circulan actualmente por tramos paralelos al Metro, mientras que entre 15 mil y 25 mil usuarios utilizan los corredores en horario diurno.

Ante este escenario, MiBus exhortó a los pasajeros a optar por el Metro como alternativa principal de movilidad durante estas horas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2035044162832056786?s=20&partner=&hide_thread=false “MiBus dentro de su operación tiene que tomar algunas medidas para tratar de mitigar el impacto fuerte que tiene este millón de dólares del costo del combustible… sí va a haber un grado de afectación en algunos momentos e invito a nuestros usuarios a que tengan la paciencia, que… pic.twitter.com/4DZ3ao7sGe — Telemetro Reporta (@TReporta) March 20, 2026

Medida temporal de MiBus sin aumento de pasaje

Pese a estos ajustes, MiBus reiteró que no habrá aumento en la tarifa del transporte público. Las autoridades indicaron que se trata de una medida temporal para optimizar recursos, mientras se evalúan mecanismos de apoyo con el Gobierno para cubrir el incremento en los costos operativos sin afectar a los usuarios.

Además, se descartaron reducciones de personal, asegurando que las acciones están enfocadas exclusivamente en eficiencia operativa y ahorro de combustible.