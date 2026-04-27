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Gerente de MiBus presenta informe de gestión de 2025 ante la Comisión de Comunicación y Transporte

El gerente de la empresa MiBus, Carlos Sánchez Fábrega, sustentó ante la Comisión de Comunicación y Transporte de la Asamblea Nacional, su informe de gestión correspondiente al año 2025, en el que alcanzó una cobertura superior al 80%. Agregó que los retos para el año 2026 están enfocados en la modernización del sistema y robustecer la flota eléctrica.