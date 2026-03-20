MiBus no aumentará el pasaje, pero hará ajustes por alza del combustible

El sistema de transporte MiBus no aumentará el precio del pasaje pese al incremento en los costos del diésel, informó el secretario general Carlos Sánchez Fábrega, gerente general de la empresa .

El funcionario explicó que, aunque el impacto económico es significativo, la prioridad será no trasladar ese costo a los usuarios del transporte público.

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Fuerte impacto por el alza del diésel

Según detalló, MiBus es uno de los mayores consumidores de diésel en el país, junto al Canal de Panamá, con un consumo que supera los 9 mil galones mensuales.

Este incremento representa más de un millón de dólares adicionales en combustible, lo que obliga a la empresa a implementar medidas de ajuste para mitigar el impacto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2035040099172229261?s=20&partner=&hide_thread=false “Las instrucciones que se han recibido es que este no es el momento de ajustar esas tarifas por ningún motivo, por lo tanto seguiremos cobrando exactamente lo mismo a pesar de los aumentos del combustible”, informa Carlos Sánchez Fábrega, gerente de @OficialMiBus, sobre el precio… pic.twitter.com/AsegMI5AjM — Telemetro Reporta (@TReporta) March 20, 2026

Recomiendan usar el Metro de Panamá

Ante este escenario, Fábrega recomendó a los usuarios utilizar alternativas como el Metro de Panamá, destacando que este sistema no depende de gasolina.

Además, reiteró que se mantendrá sin cambios la tarifa en las líneas 1 y 2 del Metro.

Ajustes en rutas y operaciones de MiBus

Para reducir costos sin afectar directamente el bolsillo de los usuarios, MiBus aplicará varias medidas:

Reducción del “kilometraje en vacío” : Se minimizarán los recorridos sin pasajeros, que actualmente representan hasta un 40% del consumo de combustible.

: Se minimizarán los recorridos sin pasajeros, que actualmente representan hasta un 40% del consumo de combustible. Uso de buses más eficientes : Solo circularán los vehículos con mejor rendimiento, mientras que los de alto consumo serán retirados temporalmente.

: Solo circularán los vehículos con mejor rendimiento, mientras que los de alto consumo serán retirados temporalmente. Suspensión de rutas paralelas al Metro : Se eliminarán recorridos que coincidan con la línea del Metro para incentivar su uso.

: Se eliminarán recorridos que coincidan con la línea del Metro para incentivar su uso. Ajustes en corredores: Algunas rutas largas que implican pago de peajes reducirán su frecuencia fuera de horas pico, especialmente entre 8:00 a.m. y 3:00 p.m.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2035041361464828031?s=20&partner=&hide_thread=false “El transporte público es la herramienta mediante la cual hoy en día las personas en la ciudad de Panamá van a poder abandonar el vehículo para ahorrar el costo del combustible usando el transporte público”, Carlos Sánchez Fábrega, gerente de @OficialMiBus. pic.twitter.com/s6fWtDIjoM — Telemetro Reporta (@TReporta) March 20, 2026

Posibles afectaciones a usuarios

Las autoridades advirtieron que estos cambios podrían generar afectaciones en algunas zonas con menor cobertura, por lo que pidieron comprensión a la población.

No obstante, aseguraron que se mantendrán alternativas de conexión a través de rutas troncales y el sistema del Metro.

Medida temporal ante crisis de combustible

MiBus estima que estas acciones permitirán reducir entre un 60% y 75% los costos asociados al consumo de gasolina y diésel.

Finalmente, el secretario general reiteró que se trata de medidas temporales frente al alza del combustible y agradeció la comprensión de los usuarios mientras se estabiliza la situación.