Pareja es detenida en Brisas del Golf tras estafar a clientes con trabajos falsos en redes sociales

Este miércoles 25 de marzo, una pareja fue aprehendida en el sector de Brisas del Golf , tras ser investigada por captar clientes a través de redes sociales mediante ofertas engañosas de servicios de construcción y herrería.

Según las investigaciones, los sospechosos cobraban por los trabajos y posteriormente desaparecían con el dinero, logrando una afectación económica que asciende a los 60 mil dólares.

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Agentes de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) informaron que los vinculados contactaban a entidades estatales, empresas privadas y ciudadanos particulares para ofrecer sus servicios. Hasta el momento, se han interpuesto seis denuncias en el distrito de San Miguelito.

Los aprehendidos enfrentan cargos por el delito contra el patrimonio económico en la modalidad de estafa. Ante este caso, las autoridades instan a la ciudadanía a verificar la idoneidad de los proveedores de servicios en redes sociales y a desconfiar de ofertas que no cuenten con referencias comprobables.