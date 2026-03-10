Ubican a Rolando Batista en el Hospital San Miguel Arcángel tras ser reportado como desaparecido

El Ministerio Público informó que Rolando Batista Lara, quien se encontraba desaparecido desde el pasado 28 de febrero, fue ubicado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital San Miguel Arcángel, en el distrito de San Miguelito.

Ayer, sus familiares y amigos realizaron una manifestación en el sector de Divisa, provincia de Herrera, para solicitar el apoyo de las autoridades y la ciudadanía en su búsqueda, tras reportarse su desaparición el pasado 28 de febrero, en el sector de la 24 de Diciembre.