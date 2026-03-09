Proponen sistema de cobro para paneles solares en comunidades remotas

La Oficina de Electrificación Rural (OER) del Ministerio de la Presidencia de Panamá presentó una propuesta para implementar mecanismos de medición de consumo y cobro en sistemas de paneles solares instalados en comunidades remotas del país.

El planteamiento fue presentado por el director de la entidad, Antonio Clement, durante una reunión interinstitucional en la que participó la primera dama Maricel Cohen de Mulino, junto a autoridades del sector energético y económico.

Modelo individual de energía solar

La propuesta plantea instalar un sistema individual por vivienda, donde cada hogar cuente con un kit de paneles solares con medidor, que permita pagar según el consumo energético. Según explicó Clement, este modelo está pensado para zonas alejadas de la red eléctrica nacional, donde la construcción de líneas eléctricas no es viable en el corto plazo.

"Se planea un sistema por casa, donde cada hogar tenga un kit con medidor para pagar por su consumo; es un modelo individual basado en energía solar", indicó.

Paneles solares busca garantizar mantenimiento

El objetivo del sistema es asegurar que los usuarios de estos paneles solares reciban un servicio similar al de quienes están conectados a la red eléctrica, al tiempo que se garantiza el mantenimiento adecuado de los equipos.

La iniciativa también busca proteger la inversión del Estado y asegurar la sostenibilidad de las soluciones energéticas instaladas en comunidades apartadas.

Próxima reunión para evaluar el plan piloto

En el encuentro también participó el ministro para Asuntos del Canal y secretario de Metas, José Ramón Icaza Clément, quien informó que el próximo 16 de marzo se realizará una nueva reunión en la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos**.

Durante esa reunión se analizarán los requerimientos para implementar el proyecto como plan piloto, incluyendo los costos y aspectos técnicos. En la sesión también estuvieron presentes representantes del Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá y de ENSA (Elektra Noreste, S.A.).