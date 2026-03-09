Residentes de Pedasí se reúnen con el IDAAN tras meses sin suministro de agua

Residentes del distrito de Pedasí , provincia de Los Santos, se concentraron en la sede central del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) en la ciudad de Panamá, para exigir el restablecimiento del servicio de agua potable.

Según los afectados, la escasez persiste desde hace tres meses, lo que los obliga a comprar agua embotellada para beber y cocinar. Para las labores domésticas, dependen exclusivamente de un carro cisterna del IDAAN que se desplaza a la zona una vez al día.

Le podría interesar: Renuncia el director del IDAAN, Rutilio Villarreal

Ante la falta de soluciones por parte de las autoridades locales, los manifestantes indicaron que han solicitado la mediación del diputado Carlos 'Tito' Afú. Por su parte, el IDAAN informó que se ejecutan trabajos para reactivar los pozos de la región y que se evalúan mecanismos para garantizar el suministro de forma permanente, lo más antes posible.

Según la entidad, los acuerdos pactados en la reunión permitirán que los residentes recuperen el suministro en sus hogares próximamente.