INADEH inicia demolición de edificios en Tocumen como parte de su transformación

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano ( INADEH ) avanza en su plan de modernización con la demolición de los edificios 3 y 4 en Tocumen, proyecto que busca posicionar a Panamá en la competitividad tecnológica mundial.

Innovación y laboratorios de alta tecnología en el nuevo campus de INADEH

La directora de la institución, Yajaira Pitti, explicó que la demolición de las viejas infraestructuras en Tocumen permitirá la construcción del nuevo campus denominado "Transformando Vidas". Este espacio contará con laboratorios de última generación para carreras de alta demanda como ciberseguridad, robótica, big data, inteligencia artificial y mecatrónica.

La inversión por cada etapa de construcción es de 35 millones de dólares, sumando un total cercano a los 100 millones para el proyecto integral que renovará la oferta educativa nacional.

La directora del @InadehOficial, Yajaira Pitti, participó este lunes en la demolición de los edificios 3 y 4, y explicó que estas labores forman parte del plan de transformación integral de la institución, con una inversión de 35 millones de dólares.

Fechas y metas de entrega para la transformación del INADEH

El cronograma de modernización del INADEH contempla entregas progresivas de sus nuevas instalaciones. Los talleres, que actualmente presentan un 80% de avance, se esperan para septiembre de 2026, mientras que el hotel escuela estaría listo en diciembre de este mismo año.

Por su parte, los edificios 1 y 2 tienen como fecha de entrega mayo de 2027. Finalmente, los nuevos edificios 3 y 4, cuya demolición inició este lunes 9 de marzo de 2026, se proyectan para ser culminados en enero de 2029, consolidando así el ecosistema tecnológico de la institución.