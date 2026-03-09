Panameño entra al top 15 del Mundial de Sign Spinning en Las Vegas

El atleta panameño Emanuel José Ábrego Racero firmó una destacada actuación en la Competencia Mundial de Sign Spinning (WSSC) 2026, celebrada en Las Vegas, Estados Unidos. Ábrego logró ubicarse en la posición número 15, compitiendo contra más de 50 de los mejores exponentes de esta disciplina a nivel global.

“La competencia incluyó dos intensas rondas clasificatorias o heats. En la primera, Abrego alcanzó la posición 23, mientras que en la segunda mejoró significativamente su desempeño, ubicándose en el puesto 9. Gracias a esta destacada actuación logró avanzar y cerrar la competencia mundial en el top 15, representando con orgullo a Panamá y a Latinoamérica”, destaca el Ministerio de Gobierno.

Emanuel José, conocido deportivamente como “Flecha Man”, expresó su satisfacción tras el evento: “Participar en el Mundial de Sign Spinning es un sueño hecho realidad. Haber competido al más alto nivel y representar a Panamá en este escenario es una experiencia inolvidable… esta experiencia ha sido muy enriquecedora y me motiva a prepararme aún más fuerte para el próximo año, Dios mediante”.

Con cinco años de trayectoria, Ábrego forma parte de la organización Aarrow Panamá, pionera en introducir esta disciplina en el país. Actualmente, no solo es uno de los competidores más destacados, sino que también se desempeña como entrenador dentro de la franquicia, impulsando el Sign Spinning tanto en el ámbito comercial como en el deportivo.

El Sign Spinning surgió hace más de dos décadas como una estrategia de marketing que utiliza letreros acrobáticos para captar la atención del público. Desde entonces, el campeonato en Las Vegas se ha convertido en la cita máxima para los profesionales de este arte en movimiento.