Gobierno coordina plan de acción con el IDAAN para enfrentar la crisis del agua.

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, encabezó una reunión de coordinación con el fin de desarrollar una estrategia y un plan de acción inmediata para atender la crisis del agua.

En el encuentro, realizado en la sede del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), participaron también el secretario de Metas, José Ramón Icaza; el director encargado del IDAAN, Luis Santanach, junto a miembros de su Junta Directiva; y Antonio Tercero, secretario ejecutivo de Conades.

Durante la sesión, el director Santanach presentó un diagnóstico sobre la situación crítica del suministro de agua en las provincias de Herrera y Los Santos, así como en otras zonas del territorio nacional.

Como resultado del encuentro, se instruyó al IDAAN a presentar ante el Ministerio de la Presidencia, este jueves 12 de marzo, un informe detallado sobre el estado operativo de la institución y las regiones con necesidades más urgentes. El objetivo es establecer una hoja de ruta que brinde soluciones prontas a las comunidades afectadas.

“El tema del agua es de suma importancia para el presidente José Raúl Mulino, y esta reunión obedece a su instrucción para darle solución al problema del agua a nivel nacional”, expresó Orillac.

Finalmente, el Gobierno Nacional reafirmó su compromiso de brindar todo el apoyo técnico y financiero al IDAAN para asegurar un suministro constante de agua potable en todo el país.