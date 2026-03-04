Renuncia el director del IDAAN, Rutilio Villarreal

Exdirector del IDAAN, Rutilio Villarreal. @IDAANinforma

Por Ana Canto Este miércoles 4 de marzo se conoció la renuncia de Rutilio Villarreal como director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN).

El pasado 13 de enero, había sido aprobada una citación en la Asamblea Nacional para responder a un cuestionario de 55 preguntas sobre la crisis del agua potable, la distribución y proyectos en el país.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse

Le podría interesar: Designan a Otilia Rodríguez como directora de SENNIAF tras renuncia de Ana Fábrega No obstante, ante la falta de una fecha para su asistencia, diputados volvieron a exigir su comparecencia en el Pleno. El pasado fin de semana, Villarreal se reunió con autoridades y residentes de Chitré, quienes exigen respuestas por la falta de agua y el proceso de desinfección de los ríos de Azuero. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2029369933360992312&partner=&hide_thread=false Este miércoles pudo conocerse la renuncia de Rutilio Villarreal como director del @IDAANinforma.



El pasado 13 de enero, había sido aprobada una citación en la Asamblea Nacional para responder a un cuestionario de 55 preguntas sobre la crisis del agua potable, la distribución y… pic.twitter.com/6ftNxg3wGm — Telemetro Reporta (@TReporta) March 5, 2026