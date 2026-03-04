Panamá Nacionales -  4 de marzo de 2026 - 22:27

Renuncia el director del IDAAN, Rutilio Villarreal

El pasado fin de semana, el ahora exdirector del IDAAN, se reunió con autoridades y residentes de Chitré, quienes exigen respuestas por la falta de agua.

Exdirector del IDAAN

Exdirector del IDAAN, Rutilio Villarreal.

@IDAANinforma
Ana Canto
Por Ana Canto

Este miércoles 4 de marzo se conoció la renuncia de Rutilio Villarreal como director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN).

El pasado 13 de enero, había sido aprobada una citación en la Asamblea Nacional para responder a un cuestionario de 55 preguntas sobre la crisis del agua potable, la distribución y proyectos en el país.

Le podría interesar: Designan a Otilia Rodríguez como directora de SENNIAF tras renuncia de Ana Fábrega

No obstante, ante la falta de una fecha para su asistencia, diputados volvieron a exigir su comparecencia en el Pleno. El pasado fin de semana, Villarreal se reunió con autoridades y residentes de Chitré, quienes exigen respuestas por la falta de agua y el proceso de desinfección de los ríos de Azuero.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2029369933360992312&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Director del Idaan se reúne con residentes de Chitré por la falta de agua

Jóvenes de Azuero inician capacitación para operadores de plantas potabilizadoras

IDAAN anuncia corte de agua en Panamá: sectores afectados esta semana

Recomendadas

Más Noticias