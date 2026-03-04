Renuncia el director del IDAAN, Rutilio Villarreal

Este miércoles 4 de marzo se conoció la renuncia de Rutilio Villarreal como director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN).
No obstante, ante la falta de una fecha para su asistencia, diputados volvieron a exigir su comparecencia en el Pleno. El pasado fin de semana, Villarreal se reunió con autoridades y residentes de Chitré, quienes exigen respuestas por la falta de agua y el proceso de desinfección de los ríos de Azuero.