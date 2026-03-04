Panamá Nacionales -

Cuestionan designación de Otilia Rodríguez como directora encargada de la Senniaf

La separación de Ana Fábrega como directora de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), fue una decisión que no se tomó a tiempo, según diputados, quienes advirtieron que su salida no debe representar el cierre de las investigaciones por presuntas irregularidades en los albergues, y cuestionarion la designación de Otilia Rodríguez como directora encargada, ya que también ha sido denunciada en el pasado.