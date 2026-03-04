Panamá Nacionales -

Lotería Fiscal Regional iniciará a partir de mayo

A partir del mes de mayo y cada dos meses, los contribuyentes que participen de la Lotería Fiscal tendrán más oportunidades de ganar, al efectuarse sorteos en cuatro regiones distintas, informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Recordó que para participar se debe depositar cinco facturas fiscales por sobre (sin ningún tipo de decoración), y colocar en la parte externa su nombre completo, número de cédula, dirección y correo electrónico.