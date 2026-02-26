Estos son los ganadores del primer sorteo de la Lotería Fiscal de 2026

Este jueves 26 de febrero se realizó el primer sorteo de la Lotería Fiscal de 2026, beneficiando a 25 ganadores con premios de B/.10,000.00, B/.5,000.00 y B/.1,000.00, durante una transmisión en vivo a través de YouTube desde Soho Mall, en el distrito de Panamá.
Ganadores de la Lotería Fiscal 2026
Ganadores de B/. 10,000.00
- María Isabel Pitti
- Maritza O. de Flores
- Eusebia M. Vergara
- Cecilia Gisela Fasano
- Julia Flores
Ganadores de B/. 5,000.00
- Francisco Del Rosario González
- Neri Espinosa Araúz
- Ana Melissa Calderón
- Leydy Núnez
- Max Espino
- Diane Simons de Rodríguez
- Silvia Duartes Sánchez
- Dary Maury Quintana Vivero
- Itzalia Garita
- Daniel Reyna Z.
Ganadores de B/. 1,000.00
- José Antonio Ng Qiu
- Lineth Araúz C.
- Carmela Cantón
- Christian Ameth Berrio Díaz
- Cheryl de Castillo
- Elvis Leonel García Barrios
- Dayra Camarena
- Carla Martinelli
- Fbiola María Moreno Sánchez
- Jazmín Del Carmen Villarreal C.
¿Cómo fue la dinámica del sorteo de la Lotería Fiscal?
La mecánica del sorteo consistió en la extracción al azar de 25 sobres, realizada por varios niños desde una piscina instalada en el centro comercial.
Posteriormente, los sobres fueron entregados al personal de facturación de la DGI, encargado de verificar que cada uno cumpliera con los datos requeridos: nombre, número de cédula, teléfono, correo electrónico y dirección del participante.
Una vez validadas las facturas y confirmada su autenticidad, los ganadores fueron contactados en vivo durante la transmisión del evento.