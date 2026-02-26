Abren convocatoria del Programa Ibermedia 2026 para proyectos audiovisuales panameños

Abren convocatoria del Programa Ibermedia 2026.

Por Ana Canto Profesionales de la industria audiovisual panameña cuentan con una nueva oportunidad para desarrollar sus proyectos tras la apertura de la convocatoria Programa Ibermedia 2026. Los interesados podrán presentar sus propuestas hasta el 30 de marzo a través del sitio web oficial del programa, en las siguientes modalidades:

Distribución y circulación de películas iberoamericanas

Codesarrollo de largometrajes (ficción, documental y animación)

Codesarrollo de series -Coproducción

Formación

Ayudas complementarias para la industria audiovisual iberoamericana Toda la información sobre las modalidades puede consultarse en la página oficial del programa: https://www.programaibermedia.com/nuestras-convocatorias/

