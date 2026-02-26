Abren convocatoria del Programa Ibermedia 2026 para proyectos audiovisuales panameños

Profesionales de la industria audiovisual panameña cuentan con una nueva oportunidad para desarrollar sus proyectos tras la apertura de la convocatoria Programa Ibermedia 2026. Los interesados podrán presentar sus propuestas hasta el 30 de marzo a través del sitio web oficial del programa, en las siguientes modalidades:
El Programa Ibermedia es un fondo destinado a impulsar el espacio audiovisual iberoamericano. Su principal objetivo es promover la distribución y circulación de películas en los países miembros mediante propuestas de exhibición tradicionales, alternativas o mixtas.