Panamá Entretenimiento -  26 de febrero de 2026 - 16:41

Abren convocatoria del Programa Ibermedia 2026 para proyectos audiovisuales panameños

El Programa Ibermedia 2026 es un fondo destinado a impulsar el espacio audiovisual iberoamericano. La convocatoria estará abierta hasta el 30 de marzo.

Abren convocatoria del Programa Ibermedia 2026.

Abren convocatoria del Programa Ibermedia 2026.

Ana Canto
Por Ana Canto

Profesionales de la industria audiovisual panameña cuentan con una nueva oportunidad para desarrollar sus proyectos tras la apertura de la convocatoria Programa Ibermedia 2026. Los interesados podrán presentar sus propuestas hasta el 30 de marzo a través del sitio web oficial del programa, en las siguientes modalidades:

  • Distribución y circulación de películas iberoamericanas
  • Codesarrollo de largometrajes (ficción, documental y animación)
  • Codesarrollo de series -Coproducción
  • Formación
  • Ayudas complementarias para la industria audiovisual iberoamericana

Toda la información sobre las modalidades puede consultarse en la página oficial del programa: https://www.programaibermedia.com/nuestras-convocatorias/

El Programa Ibermedia es un fondo destinado a impulsar el espacio audiovisual iberoamericano. Su principal objetivo es promover la distribución y circulación de películas en los países miembros mediante propuestas de exhibición tradicionales, alternativas o mixtas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2027107475749548522&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Mayer Mizrachi se reúne con directivos de Billboard Latin Music Awards por posible evento en Panamá

VIDEO | Sorteo miercolito Lotería Nacional de Panamá del 25 de febrero del 2026

Regreso a clases: Parque Summit anuncia actividades con juegos y aventuras para la familia

Recomendadas

Más Noticias