Mayer Mizrachi se reúne con directivos de Billboard Latin Music Awards por posible evento en Panamá

El alcalde de la Ciudad de Panamá, Mayer Mizrachi , sostendrá este jueves una reunión de seguimiento con directivos de los Premios Billboard de la Música Latina, como parte de las gestiones para que este importante evento internacional pueda realizarse en la capital panameña.

El encuentro se produce luego de que el alcalde manifestara su interés en atraer la gala musical a Panamá tras la realización de los Premios Juventud 2025 en el país.

Según se conoció, Mizrachi ya había sostenido en octubre una primera reunión con el director ejecutivo de la organización responsable del evento, Billboard, en la que se abordó la posibilidad de que Panamá sea sede futura de los premios.

A través de un video compartido en sus redes sociales, el alcalde adelantó que el encuentro de este jueves podría ser determinante.

"Tenemos una reunión bastante prometedora... venimos de noche a Miami y con suerte mañana regresamos a Panamá con algo bueno en las manos", expresó.

Panamá busca atraer grandes eventos internacionales

La posible llegada de los Latin Billboard se enmarca en la estrategia de posicionar a la ciudad como sede de grandes espectáculos y eventos internacionales, lo que también podría impulsar el turismo, la economía y la proyección cultural del país.