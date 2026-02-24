Mayer Mizrachi presenta túnel peatonal bajo el Canal de Panamá junto a The Boring Company

El alcalde de la capital, Mayer Mizrachi , presentó a la ciudadanía la propuesta de construir un túnel peatonal debajo del Canal de Panamá, una iniciativa que ha llamado la atención de medios internacionales por su carácter innovador y turístico.

El proyecto fue presentado a The Boring Company, empresa estadounidense reconocida por sus obras subterráneas de alto impacto, y busca transformar la movilidad y el aprovechamiento turístico de la zona.

Innovación y turismo en un mismo proyecto por Mayer Mizrachi

El alcalde de la capital, @Mayer Mizrachi, explica la propuesta para la construcción de un túnel peatonal debajo del Canal de Panamá presentada a empresa de Elon Musk: "está rondado por el mundo mediáticamente porque es una idea innovadora, no es nada más un túnel que chifea… pic.twitter.com/334nLu3Fo1 — Telemetro Reporta (@TReporta) February 24, 2026

“Este proyecto está rondando por el mundo mediáticamente porque es una idea innovadora. No es solo un túnel que chifea tráfico; estamos hablando de un impacto turístico, historia patria de cómo se creó el Canal, y también de conectar parques y espacios públicos en ambos lados de los accesos”, explicó Mizrachi. “Este proyecto está rondando por el mundo mediáticamente porque es una idea innovadora. No es solo un túnel que chifea tráfico; estamos hablando de un impacto turístico, historia patria de cómo se creó el Canal, y también de conectar parques y espacios públicos en ambos lados de los accesos”, explicó Mizrachi.

El alcalde destacó que, de concretarse la colaboración con The Boring Company, el proyecto pondría a Panamá en el mapa mundial de innovaciones urbanas y subterráneas, convirtiéndose en un hito que la empresa podría presentar como uno de sus logros emblemáticos a nivel internacional.

Conexión entre movilidad, historia y espacios públicos

Además de mejorar la movilidad peatonal, el túnel permitirá conectar espacios culturales, parques y áreas recreativas situadas a ambos lados del Canal de Panamá, integrando así la historia y el patrimonio nacional con la experiencia turística.

Mizrachi señaló que, de lograrse la alianza con la firma global, este proyecto no solo sería un “trofeo” para la empresa estadounidense, sino un beneficio para la ciudad y el país al potenciar el turismo y la infraestructura innovadora.