Mayer Mizrachi presenta túnel peatonal bajo el Canal de Panamá junto a The Boring Company

El alcalde de la capital, Mayer Mizrachi, presentó a la ciudadanía la propuesta de construir un túnel peatonal debajo del Canal de Panamá, una iniciativa que ha llamado la atención de medios internacionales por su carácter innovador y turístico.
Innovación y turismo en un mismo proyecto por Mayer Mizrachi
El alcalde destacó que, de concretarse la colaboración con The Boring Company, el proyecto pondría a Panamá en el mapa mundial de innovaciones urbanas y subterráneas, convirtiéndose en un hito que la empresa podría presentar como uno de sus logros emblemáticos a nivel internacional.
Conexión entre movilidad, historia y espacios públicos
Además de mejorar la movilidad peatonal, el túnel permitirá conectar espacios culturales, parques y áreas recreativas situadas a ambos lados del Canal de Panamá, integrando así la historia y el patrimonio nacional con la experiencia turística.
Mizrachi señaló que, de lograrse la alianza con la firma global, este proyecto no solo sería un “trofeo” para la empresa estadounidense, sino un beneficio para la ciudad y el país al potenciar el turismo y la infraestructura innovadora.