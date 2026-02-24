Residentes de Don Bosco aprueban la construcción de complejo recreativo y deportivo en Las Acacias

Los residentes del corregimiento de Don Bosco aprobaron por mayoría absoluta la propuesta de la Alcaldía de Panamá para la construcción del Complejo Recreativo, Cultural y Deportivo de Panamá Metro en el sector de Las Acacias, un proyecto que contará con una inversión aproximada de B/.6 millones.

La iniciativa busca transformar un área de este corregimiento con un diseño resiliente y ecosostenible. El proyecto abarcará 4 de los 16.8 kilómetros cuadrados del corregimiento y contempla espacios que actualmente se ven afectados por inundaciones provocadas por la quebrada La Gallinaza, por lo que la planificación incorpora soluciones ambientales para recuperar y valorizar el espacio público.

Así será el nuevo complejo en Don Bosco

El diseño del proyecto fue presentado por la arquitecta Ariadna Arauz, de la Dirección de Planificación, y contempla varias áreas destinadas a la recreación, cultura y deporte.

Entre ellas se incluyen:

Zona de Paisajes Vivos , con reforestación para ayudar a mitigar anegaciones.

, con reforestación para ayudar a mitigar anegaciones. Zona de Contemplación , con observatorios de naturaleza y senderos.

, con observatorios de naturaleza y senderos. Zona Infantil , con parques lúdicos para niños.

, con parques lúdicos para niños. Zona Cultural , que contará con anfiteatro y biblioteca.

, que contará con anfiteatro y biblioteca. Zona Deportiva, con piscina y canchas multiuso.

Además, el complejo incorporará un sistema hídrico innovador conocido como “Jardines de Lluvia”, diseñado para captar agua y reutilizarla en la irrigación de áreas reforestadas. El proyecto también contará con vialidad perimetral y medidas de seguridad.

Aprueban construcción de complejo recreativo y deportivo en Las Acacias

image Residentes testigos firman el acta @MUPA

La construcción de este complejo se enmarca dentro del plan Ciudad Regenerativa, una iniciativa impulsada por la Alcaldía de Panamá que busca mejorar la calidad de vida de los residentes del distrito capital mediante la optimización de instalaciones y espacios municipales.

La aprobación del proyecto se dio durante una audiencia pública organizada por la Dirección de Participación Ciudadana y Transparencia de la Alcaldía de Panamá, encabezada por Sol De Obaldía, junto al representante de la Junta Comunal de Don Bosco, Pier Janson.

La actividad se realizó en el auditorio del Complejo Deportivo Roberto Kelly y contó con la participación de más de 130 residentes del corregimiento.