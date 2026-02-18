Festival Carnavalístico 2026 llena la Cinta Costera: alcalde Mayer Mizrachi destaca asistencia

Más de 300 mil personas participaron en los cuatro días del Festival Carnavalístico 2026 realizado en la Cinta Costera , cifra que duplica la asistencia registrada el año anterior, informó el alcalde capitalino Mayer Mizrachi.

El jefe de la comuna destacó que el éxito del evento fue producto del trabajo conjunto entre el sector público y privado, y agradeció a organizadores, productores, patrocinadores, artistas, el Ministerio de Cultura de Panamá y los estamentos de seguridad.

“Los turistas disfrutaron la ciudad con un festival de música que amplifica la experiencia turística de Panamá. Los niños disfrutaron con los parques de diversiones. Los microempresarios sumaron, el talento nacional brilló y por primera vez en más de 10 años talento internacional se presentó en tarima del carnaval de la ciudad. El orden y seguridad que sintieron todos fue lo más importante”, expresó Mizrachi a través de sus redes sociales.

El alcalde adelantó además que la próxima edición del Festival Carnavalístico se realizará en 2027, con actividades programadas a partir del 9 de febrero.

El evento forma parte de las estrategias para fortalecer la oferta cultural y turística de la capital, promoviendo espacios de recreación familiar y dinamizando la economía local durante las festividades.