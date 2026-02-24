Inauguran el Policentro de San Isidro en San Miguelito: servicios y horarios

Este martes será inaugurado el nuevo Policentro de San Isidro, en el distrito de San Miguelito por el MINSA, una instalación de salud que comenzará a ofrecer atención médica a la población con servicios clave desde su apertura.
Servicios que estarán disponibles desde la apertura del policentro
De acuerdo con las autoridades de salud, en esta primera fase el policentro comenzará a brindar atención en:
- Urgencias
- Laboratorio
- Farmacia
- Sala de cirugías (menores y de urgencias)
- Medicina general
- Pediatría
- Ginecología
El MINSA explicó que la apertura del centro se realizará por fases, lo que permitirá ir incorporando gradualmente más servicios médicos y especialidades conforme avance su funcionamiento. Además cuentan con 75 estacionamientos.
Atención con amplio horario
Además, el nuevo policentro operará con un amplio horario de atención de 7:00 a.m. a 11 p.m., con el objetivo de mejorar el acceso a los servicios de salud para residentes de San Miguelito y áreas cercanas.
La inauguración de esta instalación forma parte de los esfuerzos del sistema de salud para fortalecer la red de atención y responder a la creciente demanda de servicios médicos en uno de los distritos con mayor población del país.