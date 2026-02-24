Panamá Nacionales -  24 de febrero de 2026 - 08:08

Inauguran el Policentro de San Isidro en San Miguelito: servicios y horarios

El nuevo Policentro de San Isidro en San Miguelito inicia operaciones con urgencias, laboratorio y farmacia. La apertura será por fases, informó el MINSA.

Inauguran el Policentro de San Isidro en San Miguelito

Inauguran el Policentro de San Isidro en San Miguelito

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Este martes será inaugurado el nuevo Policentro de San Isidro, en el distrito de San Miguelito por el MINSA, una instalación de salud que comenzará a ofrecer atención médica a la población con servicios clave desde su apertura.

El Ministerio de Salud de Panamá informó que el moderno centro de salud, que cuenta con cinco niveles, abrirá sus puertas de manera progresiva, iniciando con servicios esenciales para la comunidad.

Contenido relacionado: Tiendas del IMA: Horarios y ubicaciones permanentes a nivel nacional

Servicios que estarán disponibles desde la apertura del policentro

De acuerdo con las autoridades de salud, en esta primera fase el policentro comenzará a brindar atención en:

  • Urgencias
  • Laboratorio
  • Farmacia
  • Sala de cirugías (menores y de urgencias)
  • Medicina general
  • Pediatría
  • Ginecología

El MINSA explicó que la apertura del centro se realizará por fases, lo que permitirá ir incorporando gradualmente más servicios médicos y especialidades conforme avance su funcionamiento. Además cuentan con 75 estacionamientos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2026261330689224869?s=20&partner=&hide_thread=false

Atención con amplio horario

Además, el nuevo policentro operará con un amplio horario de atención de 7:00 a.m. a 11 p.m., con el objetivo de mejorar el acceso a los servicios de salud para residentes de San Miguelito y áreas cercanas.

La inauguración de esta instalación forma parte de los esfuerzos del sistema de salud para fortalecer la red de atención y responder a la creciente demanda de servicios médicos en uno de los distritos con mayor población del país.

En esta nota:
Seguir leyendo

MINSA anuncia cambios drásticos en la salud pública con la unificación con la CSS

Juan Díaz: Aprueban proyecto de B/. 3.6 millones para modernizar el Complejo Deportivo en Concepción

Regreso a clases 2026: MEDUCA listo para iniciar el año escolar este 2 de marzo

Recomendadas

Más Noticias