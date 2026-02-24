Inauguran el Policentro de San Isidro en San Miguelito: servicios y horarios

Este martes será inaugurado el nuevo Policentro de San Isidro , en el distrito de San Miguelito por el MINSA, una instalación de salud que comenzará a ofrecer atención médica a la población con servicios clave desde su apertura.

El Ministerio de Salud de Panamá informó que el moderno centro de salud, que cuenta con cinco niveles, abrirá sus puertas de manera progresiva, iniciando con servicios esenciales para la comunidad.

Servicios que estarán disponibles desde la apertura del policentro

De acuerdo con las autoridades de salud, en esta primera fase el policentro comenzará a brindar atención en:

Urgencias

Laboratorio

Farmacia

Sala de cirugías (menores y de urgencias)

Medicina general

Pediatría

Ginecología

El MINSA explicó que la apertura del centro se realizará por fases, lo que permitirá ir incorporando gradualmente más servicios médicos y especialidades conforme avance su funcionamiento. Además cuentan con 75 estacionamientos.

Atención con amplio horario

Además, el nuevo policentro operará con un amplio horario de atención de 7:00 a.m. a 11 p.m., con el objetivo de mejorar el acceso a los servicios de salud para residentes de San Miguelito y áreas cercanas.

La inauguración de esta instalación forma parte de los esfuerzos del sistema de salud para fortalecer la red de atención y responder a la creciente demanda de servicios médicos en uno de los distritos con mayor población del país.