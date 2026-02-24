Farruko rinde homenaje a Panamá como la cuna del reguetón en su nuevo proyecto musical

El cantante puertorriqueño Farruko sorprendió a sus seguidores con un adelanto audiovisual que rinde tributo a la historia del género urbano. Aunque el proyecto aún no tiene un nombre oficial, el artista fue tajante al señalar que el reguetón tiene sus raíces en el Caribe y que Panamá fue el país encargado de poner la primera semilla a través del Reggae en Español.

Desde escenarios asombrosos de Panamá, Farruko rinde tributo al origen del reggae.

Farruko hace reconocimiento a la historia y la sangre

A través de un tráiler que resalta la identidad cultural de la región, Farruko explicó que esta nueva propuesta busca ir más allá de la música comercial para enfocarse en el reconocimiento histórico. "El reguetón no nació de la nada. Tiene historia. Tiene sangre. Tiene Caribe", expresó el intérprete, validando el papel pionero de los artistas panameños en la creación del ritmo.

El video funciona como una declaración de respeto hacia la nación que, según sus palabras, "abrió el camino" para que el género se convirtiera en el fenómeno mundial que es hoy en día.

Expectativa por los detalles del estreno de Farruko

A pesar de que el nombre del proyecto se mantiene en reserva, las etiquetas utilizadas como #RaízCaribeña y #ReggaeEnEspañol sugieren que el contenido tendrá un fuerte componente educativo y documental. Farruko calificó este avance como un homenaje a la "nación que puso la primera semilla", generando una reacción masiva de orgullo entre la comunidad artística de Panamá.

En los próximos días se espera que el artista revele más detalles sobre el formato de esta entrega y si contará con la participación de leyendas del género en el istmo.