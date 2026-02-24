Abre el Policentro de Salud de San Isidro: beneficiará a más de 250 mil residentes de San Miguelito

El nuevo Policentro de Salud de San Isidro abrió oficialmente sus puertas este martes 24 de febrero, en un proyecto que busca fortalecer la atención médica en el distrito de San Miguelito y beneficiar a más de 250 mil residentes de comunidades como Tinajitas, Santa Librada, Chivo Chivo y sectores aledaños.

La obra forma parte de los proyectos impulsados por el Ministerio de Salud de Panamá, con el objetivo de ampliar la cobertura de servicios médicos en áreas con alta demanda.

Servicios que comenzarán en esta primera fase

De acuerdo con las autoridades, la apertura de los servicios será progresiva. En esta primera etapa se habilitarán:

Cuarto de urgencias

Laboratorio clínico

Farmacia

Área administrativa

Posteriormente, el centro contará con una amplia cartera de servicios especializados, entre ellos:

Imagenología y mamografía

Registros médicos

Quirófanos

Área de recobro

Fisioterapia

Consultas de ginecología, pediatría y medicina general

Área de docencia

Odontología

Inversión millonaria y más de una década de espera

El Policentro de Salud de San Isidro requirió una inversión total de B/. 35,199,839 y su construcción estuvo a cargo de la empresa Alca Holding Int.. La obra se concreta tras más de 10 años de espera, según información oficial.

Proyectan nuevo centro de especialidades en la zona

Además, el Ministerio de Salud de Panamá adelantó que en esta región se proyecta la construcción del Centro de Especialidades de Veranillo, el cual permitirá complementar la atención médica y ampliar los servicios para miles de familias del sector.