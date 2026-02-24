Baloncesto: Panamá recibe a Cuba este viernes rumbo al Mundial FIBA

La Ciudad de Panamá se convierte en la sede de la Segunda Ventana del clasificatorio rumbo al Mundial FIBA. El encuentro más esperado tendrá lugar el viernes 27 de febrero a las 8:00 p. m., cuando la selección de baloncesto de Panamá se enfrente a su similar de Cuba en la Arena Roberto Durán, en un duelo crucial para las aspiraciones mundialistas del equipo istmeño.

Precios y detalles de boletería

Los boletos ya se encuentran a la venta a través de la plataforma Panatickets. Tras finalizar el periodo de preventa el pasado 22 de febrero, rigen actualmente los precios regulares (sin incluir cargos por servicio):

Courtside Seat: $60.00

VIP: $30.00

Butacas: $10.00

General: $8.00

Para las personas con discapacidad, la entrada es gratuita. Por otro lado, los jubilados pueden obtener su descuento reglamentario realizando la compra de forma presencial exclusivamente en el punto de venta de Multiplaza Panamá.

Promociones y espectáculo de medio tiempo

Con el objetivo de fomentar el deporte en las nuevas generaciones, se ha anunciado que los menores de 14 años entrarán gratis a la sección de Entrada General, siempre que asistan vistiendo la camiseta de su academia o de algún equipo de baloncesto.

Además del rigor deportivo, la fanaticada podrá disfrutar de un componente de entretenimiento de primer nivel. El Halftime Show estará a cargo del artista Valentino, quien promete encender las gradas con su presentación musical durante el intermedio del partido entre cubanos y panameños.