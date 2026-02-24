Béisbol Juvenil 2026: inicia la Serie Final entre Chiriquí y Panamá Oeste

La Gran Final del 57° Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 , Copa Caja de Ahorros, arranca oficialmente este martes 24 de febrero. Tras superar intensas series semifinales, las novenas de Chiriquí y Panamá Oeste se medirán en un duelo de potencias para determinar quién sucederá al bicampeón Coclé en el trono de la categoría.

Desarrollo de la Serie Final

El enfrentamiento por la corona se jugará al mejor de siete partidos. Los Vaqueros de Panamá Oeste llegan con la ventaja de localía tras dominar su serie ante Panamá Metro (4-1), mientras que Chiriquí selló su pase al vencer a la "Leña Roja" de Coclé en seis encuentros.

El primer choque de la serie está programado para hoy a las 8:00 p.m. en el Estadio Mariano Rivera, en La Chorrera.

Calendario Oficial de Partidos

La Federación Panameña de Béisbol (FEDEBEIS) ha definido las siguientes fechas y sedes para la disputa del título:

Juego 1: Martes 24 de febrero – Estadio Mariano Rivera (8:00 p.m.)

Martes 24 de febrero – Estadio Mariano Rivera (8:00 p.m.) Juego 2: Miércoles 25 de febrero – Estadio Mariano Rivera (8:00 p.m.)

Miércoles 25 de febrero – Estadio Mariano Rivera (8:00 p.m.) Día de viaje: Jueves 26 de febrero.

Jueves 26 de febrero. Juegos 3 y 4: Viernes 27 y sábado 28 de febrero – Estadio Kenny Serracín (7:00 p.m.)

Viernes 27 y sábado 28 de febrero – Estadio Kenny Serracín (7:00 p.m.) Día de descanso/traslado: Domingo 1 de marzo.

Domingo 1 de marzo. Juegos 5, 6 y 7 (de ser necesarios): Lunes 2, martes 3 y miércoles 4 de marzo – Estadio Nacional Rod Carew (Sede neutral).