Béisbol Juvenil 2026: Chiriquí y Panamá Oeste inician el 24 de febrero la Gran Serie Final

La Gran Final del 57° Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 arranca este martes 24 de febrero. Tras eliminar al bicampeón Coclé, la novena de Chiriquí se traslada a La Chorrera para enfrentar a los Vaqueros de Panamá Oeste, quienes llegan a esta instancia definitiva luego de dominar a Panamá Metro 4 juegos a 1.

Béisbol Juvenil 2026 (11) El "Gana'o Bravo" de Chiriquí se medirá ante "Los Vaqueros" de Panamá Oeste. FEDEBEIS

Duelo por la corona del Béisbol Juvenil 2026: Chiriquí vs. Panamá Oeste

El escenario está listo para el primer encuentro de la serie al mejor de siete partidos, en honor a los exjugadores Darío Agrazal, David Rivas y Benjamín Salamín. El "Gana'o Bravo" de Chiriquí selló su pase tras vencer 4 juegos a 2 a la "Leña Roja" de Coclé, cortando así el camino del vigente bicampeón.

El partido inaugural se disputará el martes 24 de febrero a las 8:00 p.m. en el Estadio Mariano Rivera. La expectativa es máxima para este choque de potencias que definirá al nuevo monarca de la categoría juvenil en una serie que promete muchas emociones.

Calendario oficial de la Serie Final

La Federación Panameña de Béisbol (FEDEBEIS) ha establecido el siguiente cronograma de competencia para definir al campeón:

Juego 1 : Martes 24 de febrero en el Estadio Mariano Rivera a las 8:00 p.m.

Juego 2 : Miércoles 25 de febrero en el Estadio Mariano Rivera a las 8:00 p.m.

Día de viaje : Jueves 26 de febrero

Juegos 3 y 4: Viernes 27 y sábado 28 de febrero en el Estadio Kenny Serracín a las 7:00 p.m.

De ser necesarios más encuentros para definir al ganador, los juegos 5, 6 y 7 se trasladarán al Estadio Nacional Rod Carew los días 2, 3 y 4 de marzo. Se ha contemplado el domingo 1 de marzo como día de descanso o traslado para ambas novenas.