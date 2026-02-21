Béisbol Deportes -  21 de febrero de 2026 - 10:24

Resultados del Béisbol Juvenil 2026 del 20 de febrero: así van las semifinales y el próximo juego

Conoce cómo avanza las semifinales del Béisbol Juvenil 2026 que continuará este sábado 21 de febrero.

Béisbol Juvenil 2026.

Béisbol Juvenil 2026.

FEDEBEIS
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Las semifinales del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil de Panamá 2026 se reanudaron tras una pausa de ocho días por el carnaval, y la jornada del viernes 20 de febrero dejó movimientos importantes rumbo a la serie final.

Resultados del Béisbol Juvenil - viernes 20 de febrero

Coclé 8-1 Chiriquí: Cinco carreras en la parte alta del octavo episodio fueron determinantes para que la “Leña Roja” de Coclé superara al “Ganao’ Bravo” de Chiriquí en el Estadio Kenny Serracín.

Panamá Oeste 3-0 Panamá Metro: Los “Vaqueros” de Panamá Oeste sellaron su clasificación a la serie final tras vencer a los “Metrillos” en el Estadio Rod Carew.

Así marchan las series semifinales

image

Resultados:

  • Panamá Oeste 3 - 0 Panamá Metro
  • Coclé 8 - 1 Chiriquí

Próximo partido

El sábado 21 de febrero se disputará el sexto juego de la serie entre Coclé y Chiriquí en el Estadio José Antonio Remón Cantera, a partir de las 7:00 p.m., donde Coclé buscará empatar la serie y Chiriquí intentará asegurar su pase a la final.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/2025189019261280314?s=20&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Béisbol Juvenil 2026: calendario y sedes para el retorno de las semifinales este viernes

Béisbol Juvenil 2026: ¡Poder Vaquero! Luis Aranda es el Jugador Más Valioso de la temporada

Béisbol Juvenil 2026: serie semifinal entra en pausa por festividades de Carnaval

Recomendadas

Más Noticias