Aprehenden a dos personas por robo en 24 de Diciembre y recuperan joyas

La Policía Nacional de Panamá informó sobre la aprehensión de dos personas presuntamente vinculadas a un robo registrado en el corregimiento de 24 de Diciembre .

De acuerdo con el reporte oficial, durante la acción policial también se logró recuperar varias joyas y objetos de valor que guardan relación con el hecho delictivo.

Operativo y recuperación de evidencias por robo

Las autoridades detallaron que el procedimiento permitió ubicar los artículos presuntamente sustraídos, los cuales serán incorporados a las investigaciones correspondientes.

La Policía indicó que los sospechosos fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes para continuar con el proceso legal y las diligencias que permitan esclarecer lo ocurrido.

Investigaciones continúan

El caso se mantiene en investigación mientras las autoridades realizan las verificaciones necesarias para determinar la participación de los aprehendidos en el robo y confirmar la procedencia de los objetos recuperados.

La Policía reiteró su llamado a la ciudadanía para denunciar hechos delictivos y colaborar con información que ayude a reforzar la seguridad en las comunidades.