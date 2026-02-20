Proyecto turístico en Punta Chame sigue paralizado: MiAmbiente advierte posibles afectaciones ambientales

El Ministerio de Ambiente ( MiAmbiente ) reiteró la orden de paralización de un proyecto turístico que se construye en Punta Chame , luego de detectar incumplimientos durante una inspección sorpresa en el área.

La verificación se realizó tras denuncias de la ciudadanía, que advirtieron que, pese a la prohibición de continuar con las obras, la empresa había reanudado labores. De acuerdo con evidencias visuales compartidas en redes sociales, en el sitio se observó el ingreso de camiones con materiales, así como maquinaria y obreros trabajando.

MiAmbiente mantiene paralizado proyecto turístico en Punta Chame

En la inspección participaron representantes del Municipio de Chame, técnicos de la Dirección Nacional de Verificación y Desempeño Ambiental, la sección de Costas y Mares, Asesoría Legal y la Fiscalía Superior Ambiental. También estuvieron presentes unidades del Servicio Nacional Aeronaval y de la Dirección de Investigación Judicial.

La orden de paralización fue emitida el 19 de enero como medida preventiva ante la presunta afectación ambiental relacionada con la posible extracción ilegal de arena en el sector, ubicado en el corregimiento de Chame.

La institución recordó que la obra se mantiene oficialmente suspendida y advirtió que cualquier desacato a esta disposición puede derivar en sanciones administrativas y en el seguimiento de procesos legales por posibles delitos ambientales.