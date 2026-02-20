Panamá Nacionales -

Restaurantes escogen sus platos exclusivos para el Festival Sabor Panamá

En los restaurantes Tomillo, Mercaito, Lalitta y la taquería Lonshera, los chefs se preparan para participar del Festival Sabor Panamá el próximo 27 y 28 de febrero, y compartieron su invitación para no perderse esta experiencia culinaria que será única en la región, y tras escoger los platillos exclusivos que serán degustados en esta actividad.