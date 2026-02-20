CSS anuncia cierre temporal de urgencias en la Policlínica de Betania.

La Caja de Seguro Social ( CSS ) informó que el servicio de urgencias de la Policlínica "Don Alejandro De La Guardia, Hijo", ubicada en Betania, suspenderá su atención de forma temporal el sábado 21 de febrero de 2026. El cierre se debe a la ejecución de labores de limpieza profunda programadas para garantizar las condiciones de bioseguridad en la instalación.

CSS: horarios y restablecimiento del servicio

Los trabajos de aseo intensivo se llevarán a cabo en la jornada matutina del sábado, restringiendo el acceso total al área intervenida para proteger a pacientes y colaboradores. El cronograma establecido es el siguiente:

Sábado 21 de febrero: El servicio permanecerá cerrado de 6:00 a.m. a 9:00 a.m..

Reapertura: Una vez concluidas las labores, la atención se retomará de 9:00 a.m. a 9:00 p.m..

Domingo 22 de febrero: La policlínica brindará atención en su horario habitual de 7:00 a.m. a 7:00 p.m..

#ComunicadosCSS | Cierre temporal del servicio de urgencias en la Policlínica de Betania por limpieza profunda. pic.twitter.com/MUCveJRSCj — CSSPanama (@CSSPanama) February 20, 2026

Medidas de contingencia y apoyo de la CSS

Las autoridades médicas de la policlínica han coordinado el apoyo de otras unidades ejecutoras de la CSS para asegurar la atención de los pacientes que requieran servicios de urgencias durante las horas de cierre. Esta medida busca minimizar el impacto de los trabajos de mantenimiento en la comunidad.