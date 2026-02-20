Carnavalitos de La Chorrera Internacional 2026 ya tienen fecha

La fiesta más esperada de Panamá Oeste ya tiene todo listo. Los Carnavalitos de La Chorrera Internacional 2026 se celebrarán del 20 al 22 de febrero en el Parque Libertador, con tres días de música, talento y pura energía carnavalera. El evento promete una variada cartelera artística que combina música típica, urbana y espectáculos para todos los gustos.
Carnavalitos La Chorrera 2026 en el Parque Libertador
Entre los artistas confirmados destacan:
- Lefty Pérez (Internacional)
- Da Flow
- Ulpiano Vergara
Además, habrá un cartel explosivo con artistas invitados, DJs y talento urbano que pondrán a vibrar al público durante las tres noches.
Programación oficial
- Viernes 20 de febrero: Entrada gratis hasta las 11:00 p.m. con boletos.
- Sábado 21 de febrero: Desfile de comparsas.
- Domingo 22 de febrero: Tradicionales culecos.
Preventa y precios
- Full Pass: B/.12.00 (válido sábado y domingo).
- General: B/.7.00.
Los boletos están disponibles en Passline y Farmacias Lee.
Prepárate para vivir tres días de música, tradición y diversión en grande en La Chorrera, en un evento que promete consolidarse como uno de los más importantes del carnaval en Panamá Oeste.