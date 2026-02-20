Carnavalitos de La Chorrera Internacional 2026 ya tienen fecha

La fiesta más esperada de Panamá Oeste ya tiene todo listo. Los Carnavalitos de La Chorrera Internacional 2026 se celebrarán del 20 al 22 de febrero en el Parque Libertador, con tres días de música, talento y pura energía carnavalera. El evento promete una variada cartelera artística que combina música típica, urbana y espectáculos para todos los gustos.

Carnavalitos La Chorrera 2026 en el Parque Libertador

Entre los artistas confirmados destacan:

Lefty Pérez (Internacional)

(Internacional) Da Flow

Ulpiano Vergara

Además, habrá un cartel explosivo con artistas invitados, DJs y talento urbano que pondrán a vibrar al público durante las tres noches.

Embed - DaFlow Internacional on Instagram: " Carnavalitos de La Chorrera Internacional 2K26 La fiesta más esperada del Oeste ya tiene fecha del 20 al 22 de febrero en el Parque Libertador. Tres días de música, talento y pura energía carnavalera. En tarima: Lefty Pérez (Internacional) Show de Da Flow Ulpiano Vergara Y un cartel explosivo con artistas invitados, DJs y mucho talento urbano. Viernes 20: Entrada gratis hasta las 11:00 p.m. con boletos Sábado 21: Desfile de comparsas Domingo 22: Culecos Preventa: Full Pass B/.12.00 (válido sábado y domingo) General B/.7.00 De venta en Passline y Farmacias Lee. Prepárate para vivir tres días de música, tradición y diversión en grande. ¡La Chorrera se prende en 2K26! #Carnavalitos2K26 #LaChorrera #CarnavalInternacional #DaFlow #LeftyPerez UlpianoVergara" View this post on Instagram

Programación oficial

Viernes 20 de febrero: Entrada gratis hasta las 11:00 p.m. con boletos.

Entrada gratis hasta las 11:00 p.m. con boletos. Sábado 21 de febrero: Desfile de comparsas.

Desfile de comparsas. Domingo 22 de febrero: Tradicionales culecos.

Preventa y precios

Full Pass: B/.12.00 (válido sábado y domingo).

B/.12.00 (válido sábado y domingo). General: B/.7.00.

Los boletos están disponibles en Passline y Farmacias Lee.

Prepárate para vivir tres días de música, tradición y diversión en grande en La Chorrera, en un evento que promete consolidarse como uno de los más importantes del carnaval en Panamá Oeste.