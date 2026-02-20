Premios Lo Nuestro Entretenimiento -  20 de febrero de 2026 - 08:34

Nando Boom conquista su primer Premio Lo Nuestro tras colaboración musical con Natti Natasha

Nando Boom compitió en la categoría frente a artistas como Yailin La Más Viral, El Alfa y Tokischa, entre otros exponentes del género.

Ana Canto
Por Ana Canto

Durante una noche llena de estrellas y música latina, Panamá dijo presente luego de que el artista panameño Nando Boom, uno de los regueseros más reconocidos del género a nivel nacional e internacional, ganara junto a la cantante dominicana Natti Natasha el premio a Mejor Canción Dembow con el tema “Dem Bow” en los Premios Lo Nuestro.

La colaboración musical compitió en la categoría frente a artistas como Yailin La Más Viral, El Alfa y Tokischa, entre otros exponentes del género.

Con más de 40 años de trayectoria artística, Nando Boom expresó entre lágrimas su agradecimiento por el respaldo recibido a lo largo de su carrera. Asimismo, dedicó emotivas palabras a su familia por apoyarlo durante su proceso profesional.

"Hay canciones que tengo que se han pegado mucho y nunca les he sacado video. Nunca había recibido un premio, y lo hice realidad aquí. Gracias al Señor", manifestó el cantante panameño mientras sostenía el galardón.

