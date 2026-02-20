Nando Boom conquista su primer Premio Lo Nuestro tras colaboración musical con Natti Natasha

Durante una noche llena de estrellas y música latina, Panamá dijo presente luego de que el artista panameño Nando Boom, uno de los regueseros más reconocidos del género a nivel nacional e internacional, ganara junto a la cantante dominicana Natti Natasha el premio a Mejor Canción Dembow con el tema “Dem Bow” en los Premios Lo Nuestro.
Con más de 40 años de trayectoria artística, Nando Boom expresó entre lágrimas su agradecimiento por el respaldo recibido a lo largo de su carrera. Asimismo, dedicó emotivas palabras a su familia por apoyarlo durante su proceso profesional.
"Hay canciones que tengo que se han pegado mucho y nunca les he sacado video. Nunca había recibido un premio, y lo hice realidad aquí. Gracias al Señor", manifestó el cantante panameño mientras sostenía el galardón.