Décimo tercer mes será pagado este viernes a los servidores públicos

El primer pago del décimo tercer mes para los servidores públicos en Panamá será entregado este viernes 20 de febrero, según el calendario oficial divulgado por la Contraloría General de la República.

Este desembolso corresponde al primer trimestre del año y representa un ingreso adicional para miles de funcionarios del Estado en todo el país. Tradicionalmente, muchos trabajadores destinan este dinero a cubrir gastos del hogar, cumplir compromisos financieros o fortalecer sus ahorros al inicio del año.

El décimo tercer mes es un beneficio laboral establecido en la legislación panameña y se paga en tres partidas durante el año. En el caso del sector público, la primera corresponde al mes de febrero.

¿Cuándo pagarán el décimo tercer mes al sector privado?

Para los trabajadores del sector privado, el pago del décimo tercer mes se realizará durante el mes de abril, tal como lo establece la normativa laboral vigente en Panamá.

La legislación panameña fija fechas diferenciadas para el pago de este beneficio dependiendo del sector al que pertenezca el trabajador, tanto público como privado, garantizando así que todos los empleados reciban este ingreso adicional a lo largo del año.

Este pago suele generar movimiento económico en el país, ya que coincide con gastos familiares, pagos pendientes y planificación financiera de muchos hogares panameños.