CEPADEM: MEF habilita listado de beneficiarios que no han retirado su cheque

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que ya está disponible el listado del Certificado de Pago Negociable de la Segunda Partida del Décimo Tercer Mes (CEPADEM), correspondiente a los beneficiarios y familiares que aún no han retirado sus cheques.
Pasos para verificar el listado de CEPADEM del MEF
- Ingrese al sitio web https://www.mef.gob.pa/
- Diríjase a la sección de Documentos y haga clic en Otros.
- Llame al número telefónico 506-6100 para solicitar su cita y agendar el día de retiro de cheque.
El MEF reiteró que el pago se efectuará únicamente a las personas confirmadas en el listado oficial para la entrega de su certificado.