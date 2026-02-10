Tercer pago PASE-U: IFARHU revela fecha límite para el retiro de los cheques

Inicia el pago de cheques del PASE-U.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) informó que prevé culminar el pago de la beca PASE-U el 28 de febrero, con el objetivo de que los padres de familia puedan realizar las compras escolares.

El año escolar 2026 está programado para iniciar el lunes 2 de marzo.

IFARHU: calendario de pagos del PASE-U

Miércoles 11 de febrero

Arraiján: Burunga y Vista Alegre y Vacamonte

La Chorrera: Barrio Balboa

Comarcar Guna Yala: Kankintú, Nurum y Muna

Veraguas: Santa Fe

Pago del PASE-U: Documentos que se deben entregar

Para todos en general, al momento de cobrar el beneficio deben presentar:

Copia del boletín de calificaciones con las notas hasta el tercer trimestre de 2025.

Cédula física del estudiante, vigente y en buen estado, para la validación de la información al momento de la entrega del cheque.

Cédula del acudiente, en caso de que el estudiante sea menor de edad. Ambos documentos deben estar vigentes y en buen estado para facilitar la validación correspondiente.

Cumplir con el promedio mínimo exigido:

Promedio final mínimo de 3.0 en primaria.

Promedio final mínimo de 3.0 en premedia y media, como calificación final por asignatura.

En caso, que no pueda asistir el representante legal, debe enviar a quien designe con:

Una (1) copia de la cédula, por ambas caras, del representante legal, del estudiante beneficiario y de la persona autorizada a retirar el pago.

Las copias deben ser claras y legibles.

Requisitos para futuros pagos

