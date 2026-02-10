Panamá Nacionales -  10 de febrero de 2026 - 12:16

Tercer pago PASE-U: IFARHU revela fecha límite para el retiro de los cheques

Para recibir el cheque de pago del PASE-U se debe entregar la copia del boletín de calificaciones con las notas hasta el tercer trimestre de 2025.

Inicia el pago de cheques del PASE-U.

Inicia el pago de cheques del PASE-U.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) informó que prevé culminar el pago de la beca PASE-U el 28 de febrero, con el objetivo de que los padres de familia puedan realizar las compras escolares.

El año escolar 2026 está programado para iniciar el lunes 2 de marzo.

Le podría interesar: Tercer pago PASE-U: IFARHU beneficia a más 100 mil estudiantes con la entrega de cheques

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2019929211914338776&partner=&hide_thread=false

IFARHU: calendario de pagos del PASE-U

Miércoles 11 de febrero

  • Arraiján: Burunga y Vista Alegre y Vacamonte
  • La Chorrera: Barrio Balboa
  • Comarcar Guna Yala: Kankintú, Nurum y Muna
  • Veraguas: Santa Fe

Pago del PASE-U: Documentos que se deben entregar

Para todos en general, al momento de cobrar el beneficio deben presentar:

  • Copia del boletín de calificaciones con las notas hasta el tercer trimestre de 2025.
  • Cédula física del estudiante, vigente y en buen estado, para la validación de la información al momento de la entrega del cheque.
  • Cédula del acudiente, en caso de que el estudiante sea menor de edad. Ambos documentos deben estar vigentes y en buen estado para facilitar la validación correspondiente.
  • Cumplir con el promedio mínimo exigido:

Promedio final mínimo de 3.0 en primaria.

Promedio final mínimo de 3.0 en premedia y media, como calificación final por asignatura.

En caso, que no pueda asistir el representante legal, debe enviar a quien designe con:

  • Una (1) copia de la cédula, por ambas caras, del representante legal, del estudiante beneficiario y de la persona autorizada a retirar el pago.
  • Las copias deben ser claras y legibles.

Requisitos para futuros pagos

De acuerdo con el artículo 14 del reglamento del Programa PASE-U, si el acudiente registrado no puede asistir al cobro, deberá presentar:

  • Nota de autorización debidamente notariada, en la que designe a la persona encargada de retirar el pago.
  • Copia de la cédula de identidad personal del acudiente y de la persona autorizada.
  • Copia de la cédula juvenil del estudiante beneficiario.
En esta nota:
Seguir leyendo

Ifarhu realiza desembolso del tercer pago del PASE-U en Capira

Tercer pago de PASE-U: IFARHU anuncia lugares donde se realizará el martes 10 de febrero

PASE-U: conoce los puntos donde entregarán cheques del IFARHU este 9 de febrero

Recomendadas

Más Noticias