Panamá Nacionales -  10 de febrero de 2026 - 16:07

Ministerio Público solicita apoyo para ubicar a hombre requerido por delito de apropiación indebida

Quienes cuenten con información relevante para ubicar a Manuel Becerra, pueden contactarse con el Ministerio Público.

Ministerio Público está tras la búsqueda de Manuel de Jesús Becerra Quijano.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio Público solicita la colaboración de la ciudadanía para ubicar a Manuel de Jesús Becerra Quijano, requerido por el delito contra el patrimonio económico, en la modalidad de apropiación indebida.

Quienes cuenten con información relevante para la investigación pueden comunicarse a los siguientes números telefónicos:

  • 524-9342
  • 524-4982
  • 524-2655
  • 524-2420
