Ministerio Público solicita apoyo para ubicar a hombre requerido por delito de apropiación indebida

El Ministerio Público solicita la colaboración de la ciudadanía para ubicar a Manuel de Jesús Becerra Quijano, requerido por el delito contra el patrimonio económico, en la modalidad de apropiación indebida.
- 524-9342
- 524-4982
- 524-2655
- 524-2420
El @PGN_PANAMA solicita colaboración de la ciudadanía para ubicar a Manuel de Jesús Becerra Quijano, requerido por delito contra el patrimonio económico, en modalidad de apropiación indebida. pic.twitter.com/82LJmp42ys— Telemetro Reporta (@TReporta) February 10, 2026