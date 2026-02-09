MOP anuncia cierres nocturnos parciales en Vía Israel del 10 al 28 de febrero

Trabajos del Ministerio de Obras Públicas (MOP). MOP

Por Ana Canto El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que desde este martes 10 hasta el viernes 28 de febrero se realizarán cierres parciales en la Vía Israel, en horario nocturno de 9:00 p.m. a 4:00 a.m., debido a trabajos de perfilado de la carpeta existente, colocación de carpeta asfáltica y demarcación horizontal (pintura).

La entidad detalló que estas labores forman parte del proyecto “Estudio, Diseño, Construcción, Rehabilitación y Financiamiento de Calles del Distrito de Panamá, Renglón 2 (corregimientos de Bella Vista y San Francisco)”.

