MOP anuncia cierres nocturnos parciales en Vía Israel del 10 al 28 de febrero

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que desde este martes 10 hasta el viernes 28 de febrero se realizarán cierres parciales en la Vía Israel, en horario nocturno de 9:00 p.m. a 4:00 a.m., debido a trabajos de perfilado de la carpeta existente, colocación de carpeta asfáltica y demarcación horizontal (pintura).
El MOP exhortó a los conductores a utilizar rutas alternas y atender la señalización instalada en los distintos puntos de trabajo. Asimismo, solicitó la colaboración de los residentes y propietarios de locales comerciales para evitar estacionar vehículos en las zonas debidamente demarcadas.