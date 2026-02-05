MOP confirma trabajos viales y mejoras en carreteras de acceso en Coclé

El ministro de Obras Públicas ( MOP ), José Luis Andrade, detalló durante la conferencia de prensa del presidente José Raúl Mulino los proyectos viales que se desarrollarán en la provincia de Coclé, tras obtener los traslados de partida correspondientes por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Proyectos viales aprobados por el Estado para Coclé

Proyecto de la circunvalación Penonomé - La Pintada, con una inversión de 33 millones de dólares.

Proyecto de calles de los distritos de Natá, La Pintada y Olá, por 20 millones de dólares.

Proyecto en la vía de El Salado y ciclovía en Aguadulce, con un monto de 7 millones de dólares.

Proyecto Tapahuecos para la ciudad de Penonomé.

Vía desde la carretera Panamericana hasta Juan Díaz.

Además, la provincia de Coclé se verá impactada positivamente por el proyecto de la Carretera Panamericana del Oeste, que beneficiará a los distritos de Antón, Penonomé, Natá y Aguadulce.

El ministro Andrade añadió que Coclé ha sido una de las provincias más beneficiadas por la actual administración, con una inversión aproximada de 300 millones de dólares en proyectos de infraestructura.