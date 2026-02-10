MOP habilita puente vehicular en la entrada de La Cabima desde este 13 de febrero

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) anunció que el puente vehicular ubicado en la entrada de La Cabima será habilitado para el tránsito a partir de este viernes 13 de febrero, desde las 9:00 a.m.
Contenido relacionado: AAUD anuncia horarios de recolección de basura en San Miguelito por corregimiento
Así será el nuevo flujo vehicular
El MOP explicó que, con la habilitación del puente, se aplicarán nuevos movimientos de circulación para los conductores:
Conductores con destino hacia la ciudad de Panamá
Quienes salgan desde La Cabima deberán utilizar el nuevo puente vehicular, que permitirá incorporarse directamente a la vía Transístmica en dirección al centro de la ciudad.
Conductores con destino hacia Colón
Los conductores que viajen hacia la provincia de Colón deberán utilizar el carril de salida que conecta directamente con la vía Transístmica, facilitando el acceso hacia el corredor norte del país.
Autoridades recomiendan precaución
El MOP exhortó a los conductores a:
- Respetar la señalización vial
- Mantener velocidad moderada
- Atender las indicaciones del personal de tránsito
- Tomar previsiones mientras los usuarios se familiarizan con el nuevo esquema de circulación
La entidad destacó que esta obra busca reducir los tiempos de traslado y mejorar la movilidad en uno de los sectores con mayor flujo vehicular en el área metropolitana.