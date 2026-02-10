MOP habilita puente vehicular en la entrada de La Cabima desde este 13 de febrero

MOP habilita puente vehicular en la entrada de La Cabima

El Ministerio de Obras Públicas ( MOP ) anunció que el puente vehicular ubicado en la entrada de La Cabima será habilitado para el tránsito a partir de este viernes 13 de febrero, desde las 9:00 a.m.

La apertura forma parte de las mejoras en la conectividad vial en el área norte de la ciudad, con el objetivo de agilizar el tráfico y mejorar la circulación de los conductores que transitan diariamente por la zona.

Así será el nuevo flujo vehicular

El MOP explicó que, con la habilitación del puente, se aplicarán nuevos movimientos de circulación para los conductores:

Conductores con destino hacia la ciudad de Panamá

El puente vehicular ubicado en la entrada de La Cabima será habilitado a partir de este viernes 13 de febrero, desde las 9:00 a.m.



El @MOPPma detalla que los conductores que salgan desde La Cabima con destino a Panamá deberán utilizar el nuevo puente vehicular y se incorporarán… pic.twitter.com/frkCqQYrlF — Telemetro Reporta (@TReporta) February 10, 2026

Quienes salgan desde La Cabima deberán utilizar el nuevo puente vehicular, que permitirá incorporarse directamente a la vía Transístmica en dirección al centro de la ciudad.

Conductores con destino hacia Colón

Los conductores que viajen hacia la provincia de Colón deberán utilizar el carril de salida que conecta directamente con la vía Transístmica, facilitando el acceso hacia el corredor norte del país.

Autoridades recomiendan precaución

El MOP exhortó a los conductores a:

Respetar la señalización vial

Mantener velocidad moderada

Atender las indicaciones del personal de tránsito

Tomar previsiones mientras los usuarios se familiarizan con el nuevo esquema de circulación

La entidad destacó que esta obra busca reducir los tiempos de traslado y mejorar la movilidad en uno de los sectores con mayor flujo vehicular en el área metropolitana.