Policía Nacional captura a "Dindi", presunto cabecilla de la pandilla Killa NTB

Un hombre de 45 años, conocido con el alias de “Dindi” y señalado como presunto cabecilla de un grupo delictivo, fue aprehendido en la provincia de Colón durante el desarrollo de la Operación Golpe, ejecutada por la Policía Nacional en coordinación con el Ministerio Público.

De acuerdo con las autoridades, el objetivo principal del operativo era desarticular la pandilla Killa NTB o Killa New Town Boys, organización presuntamente vinculada a varios casos de homicidio registrados en la provincia.

Operativo dejó varios detenidos y decomisos

Durante las diligencias, las autoridades lograron la aprehensión de otras 10 personas, presuntamente relacionadas con esta estructura criminal.

Además, se reportó el decomiso de:

Dinero en efectivo

Municiones

Sustancias ilícitas

Un chaleco antibalas

Diligencias también se realizaron en centro penitenciario

Como parte del operativo, las autoridades llevaron a cabo acciones dentro de la cárcel Nueva Esperanza de Colón, donde permanecen detenidos presuntos integrantes de esta pandilla.

Las investigaciones buscan determinar el nivel de participación de los aprehendidos y su posible vinculación con otros hechos delictivos en la provincia.

Autoridades refuerzan acciones contra el crimen organizado

La Policía Nacional reiteró que continuará desarrollando operativos para combatir las estructuras criminales y reducir los índices de violencia en Colón, una de las provincias donde se han intensificado las acciones de seguridad en los últimos meses.