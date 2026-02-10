Operativo de Carnaval 2026: Estos son los horarios de inversión de carriles hacia el interior

El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, anunció el despliegue del operativo de movilidad para el Carnaval. Las inversiones de carriles iniciarán este viernes 13 de febrero desde las 12:00 p.m . para agilizar el flujo hacia el interior.

También te puede interesar: Carnavales 2026: Policía Nacional reforzará sanciones contra conductores sorprendidos en estado etílico

Rutas y horarios de inversión de carriles

El operativo principal comenzará el viernes en la Avenida de los Mártires hacia Howard, extendiéndose hasta las 7:30 p.m.

Otros puntos críticos incluyen:

Los tramos de Arraiján (en Burunga) hacia Vista Alegre

El Nazareno hacia Capira

De Sajalices hacia San Carlos.

Según detalló Fernández, estos dispositivos se mantendrán viernes y sábado, mientras que el retorno masivo hacia la Ciudad de Panamá está programado entre el martes 17 y el miércoles 18 de febrero, afectando principalmente las vías en San Carlos, Capira y La Chorrera.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2021272606834336144?s=20&partner=&hide_thread=false El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, detalló el operativo de inversión de carriles que se pondrá en marcha el próximo viernes, por el inicio del carnaval. pic.twitter.com/OifDcJTbkT — Telemetro Reporta (@TReporta) February 10, 2026

Vigilancia con drones y seguridad residencial

Además del control vial, la Policía Nacional incorporará tecnología de punta para monitorear el tráfico y la seguridad. Se utilizarán plataformas de drones a nivel nacional para supervisar los tiempos de viaje y detectar irregularidades en tiempo real.

El director Fernández aseguró que, a pesar del despliegue en las zonas de fiesta, no se descuidará la vigilancia en las áreas residenciales y comerciales de la capital.

"Darles a toda la comunidad la tranquilidad que atreves del ejercicio (...) sus casas y comercios y demás estén bien resguardados" concluyó Fernández. "Darles a toda la comunidad la tranquilidad que atreves del ejercicio (...) sus casas y comercios y demás estén bien resguardados" concluyó Fernández.