Operativo de Carnaval 2026: Estos son los horarios de inversión de carriles hacia el interior

El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, anunció el despliegue del operativo de movilidad para el Carnaval. Las inversiones de carriles iniciarán este viernes 13 de febrero desde las 12:00 p.m. para agilizar el flujo hacia el interior.
Rutas y horarios de inversión de carriles
El operativo principal comenzará el viernes en la Avenida de los Mártires hacia Howard, extendiéndose hasta las 7:30 p.m.
Otros puntos críticos incluyen:
- Los tramos de Arraiján (en Burunga) hacia Vista Alegre
- El Nazareno hacia Capira
- De Sajalices hacia San Carlos.
Según detalló Fernández, estos dispositivos se mantendrán viernes y sábado, mientras que el retorno masivo hacia la Ciudad de Panamá está programado entre el martes 17 y el miércoles 18 de febrero, afectando principalmente las vías en San Carlos, Capira y La Chorrera.
Vigilancia con drones y seguridad residencial
Además del control vial, la Policía Nacional incorporará tecnología de punta para monitorear el tráfico y la seguridad. Se utilizarán plataformas de drones a nivel nacional para supervisar los tiempos de viaje y detectar irregularidades en tiempo real.
El director Fernández aseguró que, a pesar del despliegue en las zonas de fiesta, no se descuidará la vigilancia en las áreas residenciales y comerciales de la capital.