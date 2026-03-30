Elevan a tentativa de homicidio caso contra pelotero por agresión en Béisbol Mayor.

En el Sistema Penal Acusatorio (SPA) de Las Tablas, provincia de Los Santos, se realiza este lunes la audiencia preliminar contra un pelotero del equipo de Veraguas, vinculado a la violenta agresión contra el jugador santeño Jason Austin.

El incidente ocurrió la noche del sábado 28 de marzo durante un partido del Béisbol Mayor entre las novenas de Los Santos y Veraguas en el Estadio Roberto "Flaco Bala" Hernández.

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Aunque la investigación inició bajo la figura de lesiones personales, los cargos se elevaron a homicidio en grado de tentativa.

Según el reporte médico, la víctima recibió un fuerte impacto con un bate de béisbol en la cabeza, herida que puso en riesgo su vida y dejó a otras personas lesionadas en medio de una riña tumultuaria captada en redes sociales.

La defensa de la víctima sostiene que existen elementos de convicción suficientes para legalizar la aprehensión del agresor, formular los cargos correspondientes y solicitar la medida cautelar de detención provisional, dada la gravedad del ataque.

Culminada la audiencia, se decretó la medida de provisional contra Juan Aizprúa.