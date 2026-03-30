FEDEBEIS impone duras sanciones a peloteros involucrados en riña del sábado

La Comisión Técnica y Sancionadora de la Federación Panameña de Béisbol ( FEDEBEIS ) emitió la Resolución 02-26CT, estableciendo sanciones drásticas tras la riña ocurrida el pasado sábado en el Estadio Roberto "Flaco Bala" Hernández, durante el partido Veraguas vs. Los Santos, del Béisbol Mayor 2026.

El jugador de Veraguas, Juan Aizpurúa, recibió una suspensión de cuatro años de toda actividad deportiva, basada en el Artículo 84 del reglamento disciplinario.

Sanciones adicionales para jugadores y el director de Veraguas

Abdiel Ramos (director de Veraguas): Suspendido por 15 partidos.

Jugadores de Veraguas: Erick Mordock, Jonathan Amaya, Dixon González y Javier Reyna (4 juegos cada uno).

Jugadores de Los Santos: Ismael Velasco y Jason Austin (4 juegos cada uno).

Paralelo a la sanción deportiva, la justicia ordinaria ha tomado medidas severas. En una audiencia de garantías realizada este lunes, la Fiscalía de Homicidios logró que se ordenara la detención provisional por seis meses de Aizpurúa. Al jugador se le investiga por el presunto delito de homicidio en grado de tentativa, luego de que los informes médicos confirmaran la gravedad del golpe con un bate propinado a Jason Austin, quien debió ser hospitalizado.

La FEDEBEIS reiteró en un comunicado oficial su política de "Cero Tolerancia" ante actos que atenten contra la disciplina, el respeto y el juego limpio en los estadios del país.