Panamá Nacionales -  29 de marzo de 2026 - 10:19

Riña en partido de Béisbol Mayor: Minsa atiende heridos tras riña en estadio Flaco Bala Hernández

Minsa desplegó ambulancias tras una riña en el estadio Flaco Bala Hernández. Hay heridos, uno con trauma craneal y pronóstico reservado.

Riña en partido de Béisbol Mayor

Riña en partido de Béisbol Mayor

@Minsa
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Salud (Minsa), regional de Los Santos, activó un operativo de emergencia con el envío de ambulancias tras una rila registrada durante el partido del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026.

Los hechos ocurrieron en el Estadio Roberto “Flaco Bala” Hernández, donde se enfrentaban las novenas de Los Santos y Veraguas.

Atención inmediata a los heridos tras riña

El Minsa desplegó dos ambulancias para trasladar a los afectados hacia una clínica privada, a solicitud de la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis).

Durante la atención se priorizó a:

  • Paciente con traumatismo craneoencefálico, herida en la cabeza y pronóstico reservado, tras recibir un golpe con objeto contundente
  • Paciente con trauma en la mano derecha, con hematoma en el dedo meñique
  • Ambos fueron estabilizados y referidos para atención especializada.
béisbol mayor

Respuesta ante la emergencia

Las autoridades de salud destacaron que la intervención fue oportuna y permitió brindar asistencia inmediata en medio de la situación registrada en el estadio.

La atención médica se dio luego de la riña que obligó a suspender el partido, tras enfrentamientos entre jugadores y fanáticos, lo que generó un escenario de riesgo dentro del coliseo.

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